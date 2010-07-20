Росія і Китай мають намір будувати важкий вертоліт

Росія і Китай мають намір розробити і будувати важкий вертоліт. Відповідну заяву зробив заступник міністра промисловості і торгівлі РФ Денис Мантуров після засідання російсько-китайської підкомісії із співпраці у сфері цивільної авіації і цивільного авіабудування в Шанхаї. Про це повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на прес-службу Мінпромторгу.

За основу може бути взятий Мі-26, і нині триває активне обговорення технічних параметрів машини та її злітної ваги з урахуванням внутрішніх потреб Китаю.

"Ця машина буде орієнтована на китайський ринок, а сам проект матиме комерційний характер", - зазначив замміністра.

Він наголосив, що розробка і створення спільного важкого вертольота - лише один з напрямів співпраці, ще одним стане співпраця в створенні авіаційних двигунів.

"Як і раніше зберігається тема літакобудування, - сказав заступник голови Мінпромторгу Росії, - зокрема, щодо створення навчально-тренувального літака "Соколя". Вивчаються можливості створення нового широкофюзеляжного середньомагістрального літака, особливо в умовах, коли середньомагістральні авіалайнери стають більш запитані, ніж близькомагістральні".

Д.Мантуров повідомив також, що за підсумками засідання російсько-китайської підкомісії був підписаний протокол і ухвалено рішення про розробку нової трирічної програми співпраці замість плану співпраці від 2007 року.