Для чого потрібна Генеральна агропромислова інспекція?

Міністерство аграрної політики пропонує створити Генеральну агропромислову інспекцію.

Відповідний проект постанови уряду оприлюднено на сайті Мінагрополітики.

Згідно з проектом постанови, інспекцію пропонують створити у складі Міністерства аграрної політики як урядовий орган державного управління на базі Державної інспекції з контролю якості сільськогосподарської продукції і моніторингу її ринку, Української державної насіннєвої інспекції, Української державної помологічно-ампелографічної інспекції, Головної державної інспекції з карантину рослин України, Головної державної інспекції захисту рослин, Державного технологічного центру охорони родючості ґрунтів, які припиняють свою діяльність, і Державної інспекції з охорони прав на сорти рослин шляхом виділення її з складу Державної служби з охорони прав на сорти рослин.

Основним завданням інспекції буде здійснення державного нагляду: за якістю зерна і продуктів його переробки; якістю виноробної продукції; дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин і тварин на підприємствах, в установах і організаціях агропромислового комплексу; охороною праці в аграрному секторі економіки.

У пояснювальній записці наголошується, що на сьогодні систему інспекційного контролю аграрного сектора економіки повністю децентралізовано, що практично робить неможливим проведення єдиної загальнодержавної політики у цій системі, спричиняє розпиленість функцій і повноважень різних служб, наслідком чого є підвищення корупційних ризиків у сфері контролю, неефективне використання державного майна і бюджетних коштів. Створення Генеральної агропромислової інспекції має сприяти оптимізації роботи контрольно-інспекційних органів.