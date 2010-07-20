На "Турбоатомі" відбудеться російсько-українська нарада

20 липня на ВАТ "Турбоатом" відбудеться російсько-українська нарада щодо поставок обладнання для атомних станцій Російської Федерації та інших країн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Турбоатому», в її роботі візьмуть участь керівники і фахівці ВАТ "Турбоатом", ВАТ "Нижегородська інжинірингова компанія "Атоменергопроект" (генеральний підрядник будівництва Ростовської АЕС), НАЕК "Енергоатом", концерну "Росенергоатом", Ростовської АЕС, Дирекції єдиного замовника, Харківського інституту "Енергопроект", ВАТ "Об`єднані машинобудівні заводи", інституту ВАТ "ВНДІАМ", ВАТ "Уралхіммаш", ХДПЗ ім. Шевченка, ВАТ "Комплектенерго", ВАТ "Росенергокомплект" тощо.

Під час зустрічі учасники обговорять питання допоставки обладнання для введення в експлуатацію блоку №3 Ростовської АЕС, що будується, а також виготовлення і поставки турбіни потужністю 1100 МВт для блоку № 4 цієї самої станції.

Крім цього, обговорюватимуться умови створення спільного російсько-українського типового проекту енергоблоку атомних станцій для спорудження у ряді країн.

За підсумками наради будуть підписані відповідні протоколи про співпрацю.

Подібний захід у такому складі на "Турбоатомі" проводиться вперше.

Після закінчення російсько-української наради відбудеться прес-конференція. Для участі у прес-конференції і підписанні протоколів запрошуються представники ЗМІ.

Довідка УНІАН. ВАТ "Турбоатом" виготовляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється за замкнутим циклом: від проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт до виготовлення, складання, випробування турбін і відвантаження. До структури "Турбоатому" входять два спеціальних конструкторських бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготівельна база, механообробне виробництво, випробування енергетичного обладнання.

Управління державною частиною акцій ВАТ "Турбоатом" здійснюється Фондом державного майна України, якому належить 75,22% акцій компанії.