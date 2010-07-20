Завтра в Україні - спека з дощами

Завтра в Україні збережеться спекотна погода з температурою вночі 18-23°, на узбережжі морів до 26°; вдень 29-34°, у східних та південних областях місцями 35-38°, на заході 25-30°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у західних областях очікуються короткочасні дощі, грози, подекуди сильні зливи, на решті території окремі грозові дощі.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час гроз в окремих районах шквали 15-20 м/с та град.

У Київській області у середу очікується спекотна погода з температурою вночі 18-23°, вдень 29-34°. В окремих районах грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час гроз поривчастий. У Києві температура вночі 21-23°, вдень 32-34°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 24-27°, у Дніпрі біля Києва 28°.