Керівники водоканалу "упливли" від боргів разом з майном

На Кіровоградщині порушено кримінальну справу стосовно службових осіб водоканалу одного з райцентрів, які, щоб позбутись боргів, переоформили цілісний майновий комплекс на нового власника.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні податкової міліції ДПА в Кіровоградській області.

Щоб не платити до державного бюджету 80 тис. грн. боргу, посадовці водоканалу незаконно передали ЦМК водопровідно-каналізаційних мереж на баланс місцевого комбінату комунальних підприємств. Замість процедури реорганізації чи ліквідації підприємства, як того вимагає діюче законодавство, вони створили новий водоканал, який разом з усім майном і передали новому власнику. Старий водоканал залишився з боргами перед державою та без будь-якого майна.

За даним фактом районною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3. ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень). Перевірки тривають.