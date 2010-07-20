Керівники водоканалу "упливли" від боргів разом з майном

20:30, 20 липня 2010
Суспільство
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Порушено кримінальну справу

На Кіровоградщині порушено кримінальну справу стосовно службових осіб водоканалу одного з райцентрів, які, щоб позбутись боргів, переоформили цілісний майновий комплекс на нового власника.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні податкової міліції ДПА в Кіровоградській області.

Щоб не платити до державного бюджету 80 тис. грн. боргу, посадовці водоканалу незаконно передали ЦМК водопровідно-каналізаційних мереж на баланс місцевого комбінату комунальних підприємств. Замість процедури реорганізації чи ліквідації підприємства, як того вимагає діюче законодавство, вони створили новий водоканал, який разом з усім майном і передали новому власнику. Старий водоканал залишився з боргами перед державою та без будь-якого майна.

За даним фактом районною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3. ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень). Перевірки тривають.

 

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