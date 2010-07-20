Начальник Генштабу провів тренування чергових сил ППО

Сьогодні у Вінниці на командному центрі Повітряних сил Збройних сил України начальник Генерального штабу – головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Григорій ПЕДЧЕНКО провів тренування чергових сил протиповітряної оборони.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оброни України, тренування, керівництво яким також здійснював командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-полковник Іван РУСНАК, проходило з реальним підняттям у повітря екіпажів винищувальної, штурмової та військово-транспортної авіації.

Захід здійснювався у суворій відповідності до чинного законодавства з антитерористичної діяльності, наголосили у Міноборони.

За легендою тренування, на перехоплення умовних порушників повітряного простору держави, роль яких виконували літаки транспортної і штурмової авіації, у небо піднялися екіпажі чергових сил ППО. При цьому два літаки були умовно захоплені терористами, у тому числі зі зброєю на борту, а третій виконував політ з “частковою відмовою пілотажно-навігаційного обладнання”.

Також у рамках тренування з протиповітряної оборони паралельно відпрацьовували свої завдання підрозділи радіотехнічних і зенітних ракетних військ Повітряних сил.

Підбиваючи підсумки заходу бойової підготовки, Г.ПЕДЧЕНКО відзначив злагодженість дій та навченість екіпажів і розрахунків.

Після тренування усі задіяні у ньому літаки успішно повернулися на аеродроми постійного базування.