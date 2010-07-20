Табачник знайшов як позбутися черг до вузів

В Україні у 2011 році планується запровадити електронну форму прийому заяв до вищих навчальних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр освіти та науки Дмитро ТАБАЧНИК сьогодні журналістам за результатами селекторної наради з ректорами вищих навчальних закладів усіх регіонів України.

«Є можливість наступного року запровадити електронну форму подачі заяв, а вже потім, хто пройде за рейтингом, змушений буде приїхати зі своїми документами», - сказав міністр.

Таким чином, на думку Д.ТАБАЧНИКА, з одного боку можна буде розвантажити приймальні комісії, а з іншого – виключити можливість створення черг, як це відбувається цього року.