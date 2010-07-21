Керівники митних служб України і Молдови підписали план дій

Керівники митних служб України Ігор КАЛЄТНІК і Молдови Тудор БАЛІЦКІ підписали план спільних дій по боротьбі з митними правопорушеннями на 2010-2011 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, підписання документу відбулось в Одесі під час робочої зустрічі І.КАЛЄТНІКА та Т.БАЛІЦКІ.

Також вони підписали міжвідомчий протокол про взаємодію у пунктах пропуску через україно-молдовський державний кордон.

Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання українсько-молдовських митних взаємин та перспективи подальшого розвитку двостороннього співробітництва.

Делегації також приділили увагу питанню прискорення митних процедур у морських портах Одеси та Іллічівська.

Крім того, актуальною темою для обговорення стала протидія митним правопорушенням. Зокрема, як констатують у Держмитслужбі України, на українсько-молдовському кордоні спостерігається збільшення кількості порушень, зокрема у першому півріччі 2010 року зафіксовано 1513 факти порушень митного законодавства на суму більш ніж 13 млн. грн.

Особливо митники занепокоєні збільшенням фактів нелегального переміщення наркотичних засобів та психотропних речовин: за 2009 рік зафіксовано178 випадків, а за перше півріччя 2010 року – 179, повідомляють у Держмитслужбі.