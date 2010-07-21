Негода наробила лиха на Київщині: є жертви

У Київській області внаслідок падіння дерев одна людина загинула та троє травмовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, падіння дерев сталося через негоду (зливові дощі, шквалисті пориви вітру, град) вчора у другій половині дня.

Зокрема, у місті Біла Церква від падіння уламків дерев одна людина загинула та двоє травмовано, деревом також травмовано людину у с. Матвіївка Миронівського району.

Загалом через ускладнення погодних умов в шести районах області (Сквирський, Володарський, Макарівський, Миронівський, Іванівський, Обухівський) та м. Біла Церква сталося знеструмлення 40 населених пунктів, падіння дерев на автошляхи місцевого значення, приватні будинки та об’єкти соціально-побутової сфери.

Підрозділами Головного управління МНС в Київській області, бригадами комунальних служб районів, райавтодорів дороги від дерев розчищені.

Станом на 07.00 21 липня ускладнень руху на автошляхах немає, залишаються знеструмленими 5 н.п. (відновлено – 35 н.п.).

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.