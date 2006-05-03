Київ залишать без води

Починаючи з 20:00 10 травня 2006 року у Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці буде частково припинено постачання гарячої води.

Як повідомляє Департамент громадських зв’язків АЕК «Київенерго», припинення постачання води пов’язане з тим, що з 11 до 24 травня 2006 року частково у районах: Святошинському (тепломережі від районної котельні (РК) „Микільська Борщагівка”, житлові масиви Микільська та Південна Борщагівка), Солом’янському (тепломережі від РК „Микільська Борщагівка”, станції теплопостачання СТ-1, РК „Відрадний” (зона СТ-1), Шевченківському (тепломережі від РК „Молодь” та тепломагістраль № 6 СТ-1) проводитимуться гідравлічні випробування теплових мереж на щільність підвищеним тиском теплоносія.

До початку випробувань місцеві системи теплоспоживання (опалення, гаряче водопостачання, вентиляція та ін.) мають бути повністю та надійно відключені від теплових мереж.

„Кияни”