Поїзд Київ - Львів протаранив авто: є жертви

Вчора о 22.25 у Київській області на залізничному переїзді сталося зіткнення пасажирського потяга №97 Київ - Львів і легкового автомобіля «Фольксваген Пасат».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Укрзалізниці, внаслідок ДТП загинули водій та пасажир легкового автомобіля.

Зіткнення сталось на переїзді, що охороняється, зі справно працюючою сигналізацією на перегоні Вишневе-Боярка. Водій легкового автомобіля, 1986 року народження, проігнорував заборонні сигнали світлофора та виїхав на переїзд під час опускання шлагбаума.

Затримка руху потяга склала 2 години 50 хвилин. Також був пошкоджений локомотив і три вагони.