Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,88 грн./дол., продають – по 7,90 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 20 липня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,89 грн./дол., з продажу – в межах 7,90-7,91 грн./длл.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,3% відучора і сьогодні становить 10,08 грн./євро, курс продажу – на 0,4%, до 10,23 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,00-10,16 грн./євро, з продажу – в межах 10,19-10,30 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках в порівняно з 20 липня не змінився і сьогодні становить 0,2521/0,2593 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2470-0,2580 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2574-0,2630 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,88 грн./дол., курс продажу – 7,90 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,88 грн./дол., з продажу – в межах 7,90-7,91 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва відучора трохи знизився і сьогодні становить 10,10/10,23 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,00-10,16 грн./євро, з продажу – в межах 10,19-10,30 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці не змінився порівняно з 20 липня і сьогодні становить 0,2529/0,2590 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2470-0,2560 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2574-0,2630 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,83/7,90 грн., євро – 9,90/10,25 грн., рубль – 0,2250/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,87/7,905 грн., євро – 9,92/10,20 грн., рубль – 0,2510/0,2600 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,86/7,903 грн., євро – 10,05/10,30 грн., рубль – 0,2540/0,2620 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 21 липня, становить: гривні до долара США – 7,898, до євро – 10,144191, до російського рубля – 0,25975.