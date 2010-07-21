Євро на міжбанку продовжує падіння

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8950/7,8995, до 12:00 звузився спред – 7,8975/7,8995 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2597/0,2599, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2597/0,2598. У Росії курс долар-рубль знизився і до 12:00 встановився на рівні 30,4250 (-0,0750).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2899/1,2901, змінюючись в достатньо вузькому діапазоні. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,1830/10,1905, до 12:00 ціни пішли вниз – 10,1570/10,1655.

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