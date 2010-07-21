У Херсоні затримали братів-розбійників

У Херсоні затримано 29-річного і 21-річного братів, які скоїли розбійний напад на поштове відділення у жовтні 2009 року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МВС у Херсонській області, брати у масках зайшли до поштового відділення у Хесоні і наказали відвідувачам відвернутися до стіни, пригрозивши фізичною розправою. Під дулом пістолета вони забрали у касира пошти усю готівку - 23 тисячі гривень.

Після цього зловмисники переховувались в іншій області, проте не припиняли своєї злочинної діяльності.

Слідству вже відомі декілька фактів розбійних нападів на поштові відділення за участю затриманих на територіях різних областей. До того ж, брати зізнались, що найближчим часом планували скоїти черговий злочин у Херсоні.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій).