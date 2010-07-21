Держкомстат підрахував, що українці стали багатші на 13%

За підсумками першого кварталу 2010 р. доходи населення в Україні становили 216,498 млрд. грн., що на 13% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє Державний комітет статистики України.

Зокрема, в Донецькій області доходи населення за підсумками I кварталу ц.р. становили 24,097 млрд. грн. (на 13% більше, ніж за перший квартал 2009 р.), в місті Києві – 31,702 млрд. грн. (+13%), у Дніпропетровській області – 17,725 млрд. грн. (+15%). Найнижчі доходи в I кварталі ц.р. одержали жителі міста Севастополь – 1,734 млрд. грн. (+20%).

Наявні доходи населення за підсумками I кварталу ц.р. становили 161,07 млрд. грн., що на 16% більше порівняно з аналогічним періодом 2009 року. Наявний дохід на одного українця також збільшився на 16%, порівняно з першим кварталом 2009 р., і становив 3,507 тис. грн.

Найбільший наявний дохід на одного українця зафіксований у місті Києві - 8,231 тис. грн., найнижчий - у Тернопільській області - 2,219 тис. грн.