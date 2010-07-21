Патріарх Кирил вручив орден мерові Одеси

Патріарх Московський і Всія Русі КИРИЛО вручив мерові Одеси Едуарду ГУРВІЦУ орден Святого Серафима Саровського II ступеня, яким його удостоїла Російська православна церква «за активну участь у відновленні Спасо-Преображенського собору».

Як повідомляє «Офіційний сайт Одеси», сьогодні після освячення собору відбувся прийом на честь патріарха КИРИЛА. «Передача будівлі відродженого Спасо-Преображенського собору Одеської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату - УНІАН) підводить риску під величезною, часто дійсно подвижницької роботою, до якої за останні 15 років так чи інакше були залучені багато тисячі одеситів», - сказав на прийомі Е.ГУРВІЦ.

Також він заявив, що вважає, що візит патріарха «сприятиме зростанню престижу та міжнародного авторитету» Одеси і вручив КИРИЛОВІ почесну відзнаку, що носить ім`я «Одеса», - «як вияв поваги за суспільне служіння, активну просвітницьку і благодійну діяльність».

У промові у відповідь патріарх подякував Е.ГУРВІЦУ за теплий прийом і відмінну організацію візиту.

Звернувшись до голови Одеської єпархії УПЦ МП митрополита АГАФАНГЕЛА, Е.ГУРВІЦ сказав: "З радістю і задоволенням передаю Вам свідоцтво про право власності на весь майновий комплекс собору. Ви відновлювали і відкривали десятки храмів, але всі знають, яке особливе значення Ви надавали відродженню Одеського Спасо-Преображенського собору і скільки праці до цього доклали».

Міський голова Одеси додав, що в папці з документами про право власності є й перший офіційний документ, пов`язаний із відновленням храму, - ухвалене у 1995 році рішення міськради «Про порядок проведення спеціальних дослідницьких і проектно-вишукувальних робіт із відтворення Одеського Спасо-Преображенського собору».

Крім того, Е.ГУРВІЦ повідомив про рішення «задовольнити прохання Одеської єпархії УПЦ МП про передачу в її розпорядження трьох квартир для священнослужителів».