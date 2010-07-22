Барак Обама підписав закон про реформу фінансового сектора
00:02, 22 липня 2010Суспільство
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Республіканці виступали проти
Президент США Барак Обама підписав схвалений раніше Конгресом закон про реформу регулювання фінансового сектора, повідомляє Радіо "Свобода".
Документ, офіційно названий "Закон про реформу Волл-стріту і захист споживачів", передбачає нові заходи захисту вкладників у разі краху фінансових інституцій. Він також обмежує ризиковані операції на фінансовому ринку і створює механізми нагляду за великими банками.
Барак Обама в середу знову заявив, що мета закону - не допустити повторення кризи, подібної до тїєї, що вибухнула два роки тому. Республіканці виступали проти законопроекту, стверджуючи, що він обмежує економічне зростання.
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