Барак Обама підписав закон про реформу фінансового сектора

Президент США Барак Обама підписав схвалений раніше Конгресом закон про реформу регулювання фінансового сектора, повідомляє Радіо "Свобода".

Документ, офіційно названий "Закон про реформу Волл-стріту і захист споживачів", передбачає нові заходи захисту вкладників у разі краху фінансових інституцій. Він також обмежує ризиковані операції на фінансовому ринку і створює механізми нагляду за великими банками.

Барак Обама в середу знову заявив, що мета закону - не допустити повторення кризи, подібної до тїєї, що вибухнула два роки тому. Республіканці виступали проти законопроекту, стверджуючи, що він обмежує економічне зростання.