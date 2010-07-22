Як доглядати тварин у спеку?

Мешканців Черкаського зоопарку в зв’язку зі спекою рятують обливанням водою і замороженими фруктами та овочами.

Як розповів кореспонденту УНІАН директор Черкаського зоопарку Євген ВАН, тварини, як і люди, потерпають від спеки. Тому їх різними способами намагаються вберегти від наслідків високої температури.

“Ми п’ять разів на день поливаємо водою тварин і вольєри (особливо полюбляють приймати душ страуси), басейни заповнені вщент. Годуємо звірів замороженими фруктами й овочами (це 20-30-кілограмові брили), м’яса зараз вони їдять менше, – зазначив Є.ВАН. - Найважче переносять спеку ведмеді, інші тварини – легше. Черкаський зоопарк достатньо озеленений, тому його мешканцям є куди заховатися. Це стосується і копитних, і великих тварин, і птахів”.

Щоправда, додав він, морозильна установка, в якій готують заморожені ласощі, не встигає справлятися. Відтак керівництво закладу замовило холодильне обладнання, яке зберігатиметься в ізольованому приміщенні. Таким чином буде змога закуповувати м’ясо по 1,5-2 тонни. Наступного року планується придбання холодильників для заморозки більшої кількості фруктів та овочів.