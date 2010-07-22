На птахофабриці виявлено 10 тис. паковок тухлих яєць

Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура через виявлення 10 тисяч паковок тухлих яєць на птахофабриці «Південна-Холдинг» порушила кримінальна справа щодо посадовців підприємства за фактом зловживання службовим становищем і порушення правил, встановлених для запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Криму.

"Птахівники виявилися під слідством після того, як на підприємстві знайшли 10 тисяч паковок яєць, термін реалізації яких минув, і на вимогу інспекції ветмедицини своєчасно не утилізували і залишалися гнити на його території", - йдеться в прес-релізі.

Прокуратура нагадує, що торік екс-керівника цієї птахофабрики притягали до кримінальної відповідальності за такий самий злочин. У приміщеннях підприємства знайшли два мільйони тухлих яєць.