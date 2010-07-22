Експерти прогнозують подорожчання гречки

Експерти Української аграрної конфедерації (УАК) прогнозують подорожчання гречки на 10-15%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УАК.

Згідно з повідомленням, істотне зниження запасів гречки дає підстави для зростання її ціни до початку збирання нового врожаю. Валовий збір гречки прогнозується менше торішнього, тому після збирання нового врожаю ціна знизиться, але на попередній рівень вже не повернеться.

Експерти відзначають, що обсяги нового врожаю не зможуть достатньою мірою виступити інтервенційним важелем для повернення внутрішніх цін до попереднього рівня. За інформацією Мінагрополітики, посівні площі гречки під урожай 2010 року становили 215,4 тис. га., що на 21% менше посівних площ під торішній урожай. За оцінками УАК, враховуючи середню врожайність за останні три роки, валовий збір гречки в 2010 році прогнозується на рівні 165 тис. тонн, що на 12% менше обсягів 2009 року.

Станом на 1 липня цього року, за даними Держкомстату, залишки гречки були на рівні 2,7 тис. тонн, а це лише 23% від запасів цього ж періоду минулого року і 14% - 2008 р. За оцінками експертів УАК, такий обсяг залишків гречки менше місячної норми споживання населенням, тобто, на початок збору цієї культури торішніх запасів вже не буде.

Довідка УНІАН. Станом на 21 липня ц.р. ціна гречки в роздрібній мережі становить від 11 до 13,5 грн./кг, залежно від якості. Нагадаємо, що у відповідний період минулого року гречка коштувала 7,5 - 8 грн./кг. За рік, під впливом дефіциту, ціни на гречану крупу зросли в 1,7 раза.