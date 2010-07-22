У Києві чоловік стрибнув під потяг у метро
09:13, 22 липня 2010Суспільство
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Надали допомогу, в т.ч. психіатричну
У Києві чоловік отримав незначні травми, стрибнувши під потяг у метро.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 13.32 21 липня у Київському метрополітені, на станції „Університет” Святошино-Броварської лінії під потяг, що прибував на станцію, з платформи стрибнув чоловік 1968 року народження.
Машиніст електропотягу екстрено гальмував. Працівники станції вилучили постраждалого з-під потягу.
Чоловіка з незначними травмами госпіталізувала медична бригада Київської міської спеціалізованої станції психіатричної допомоги.
Рух потягів було відновлено о 13.42.
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