У Києві чоловік стрибнув під потяг у метро

У Києві чоловік отримав незначні травми, стрибнувши під потяг у метро.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 13.32 21 липня у Київському метрополітені, на станції „Університет” Святошино-Броварської лінії під потяг, що прибував на станцію, з платформи стрибнув чоловік 1968 року народження.

Машиніст електропотягу екстрено гальмував. Працівники станції вилучили постраждалого з-під потягу.

Чоловіка з незначними травмами госпіталізувала медична бригада Київської міської спеціалізованої станції психіатричної допомоги.

Рух потягів було відновлено о 13.42.