Борги за ЖКП будуть вибивати колекторські компанії?

Найближчим часом колекторські компанії можуть переорієнтуватися на роботу з житлово-комунальними боргами, прогнозує тижневик «Коментарі:».

Як пише видання, підвищення комунальних тарифів і зростання заборгованості зроблять цей ринок набагато привабливішим для колекторів. За деякими оцінками, частка боргів, переданих підприємствами житлово-комунального господарства колекторським компаніям, у найближчі два роки може зрости вдесятеро.

«Сьогодні колекторські компанії працюють із менш ніж 1% боргів у сфері ЖКГ. Але ми прогнозуємо, що найближчі два-три роки цей показник істотно зросте, досягши 5% за боргами терміном на 90 і більше днів, і 20% за боргами терміном 360 і більше днів», - пояснила «Коментарям:» комерційний директор групи компаній еCall Марія ТУГАЙ.

За її словами, колекторські компанії сьогодні активно рекламують себе комунальникам, зокрема, пропонуючи безкоштовний пробний період, впродовж якого демонструють ефективність роботи з боржниками.

Водночас, як пише видання, збір боргів у сфері ЖКГ стикається із чималими труднощами. Це і відсутність у ЖЕКів програмного забезпечення для роботи з боржниками, і брак інформації про неплатників (найчастіше в їх розпорядженні є лише ім’я й прізвище боржника, його адреса й сума боргу). Зазвичай у досудовому порядку компаніям вдається стягти лише 10-40% переданих їм комунальних боргів. У решті випадків справи боржників потрапляють до суду. За його рішенням, сума боргу може відніматися із заробітної плати неплатника або на його майно можуть накласти арешт (експерти вказують на прецеденти вилучення автомобілів у рахунок погашення боргу).