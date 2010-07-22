Завтра столиці обіцяють сильну спеку

Завтра в західних областях України, Криму та Приазов`ї пройдуть короткочасні дощі.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 23 липня в Україні буде спекотна погода з температурою вночі 17-22°, на узбережжі морів до 26°; вдень 29-34°, місцями, окрім заходу та півдня, 35-37°. Без опадів, лише в західних областях, Криму та Приазов`ї місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

У Київській області завтра збережеться суха погода з температурою вночі 17-22°, вдень сильна спека 35°. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

У столиці 23 липня буде суха погода з температурою вночі 20-22°, вдень сильна спека 35°. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

22 липня температура води в Чорному та Азовському морях 25-27°, у Дніпрі біля Києва 28°.