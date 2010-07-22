Сьогодні в Кременчуці Полтавської області на залізничному переїзді скутерист потрапив під поїзд.

Про це УНІАН повідомили в лінійному відділенні міліції на станції Кременчук.

За їх даними, водій скутера, напевно, не побачив поїзд або хотів проскочити перед ним, і був травмований.

Його госпіталізували до третьої міськлікарні Кременчука.

«Його стан украй важкий. У нього серйозна черепно-мозкова травма, він перебуває в комі», - зазначають лікарі реанімаційного відділення.

Через аварію рух поїзда «Кременчук-Харків», під колеса якого потрапив скутерист, було зупинено на 24 хвилини.