Скутерист потрапив під поїзд
18:51, 22 липня 2010Суспільство
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Трагедія на Полтавщині
Сьогодні в Кременчуці Полтавської області на залізничному переїзді скутерист потрапив під поїзд.
Про це УНІАН повідомили в лінійному відділенні міліції на станції Кременчук.
За їх даними, водій скутера, напевно, не побачив поїзд або хотів проскочити перед ним, і був травмований.
Його госпіталізували до третьої міськлікарні Кременчука.
«Його стан украй важкий. У нього серйозна черепно-мозкова травма, він перебуває в комі», - зазначають лікарі реанімаційного відділення.
Через аварію рух поїзда «Кременчук-Харків», під колеса якого потрапив скутерист, було зупинено на 24 хвилини.
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