Кабмін виділив гроші на ліквідацію шахт

Кабінет міністрів України виділив зі Стабілізаційного фонду Державного бюджету Міністерству вугільної промисловості 286 млн. 137,8 тис. грн. для фінансування проектів ліквідації шахт у 2010 році.

Відповідне розпорядження Кабміну (№ 1459-р від 14 липня), яким затверджений перелік шахт, проекти ліквідації яких фінансуються в 2010 році за рахунок Стабфонду, оприлюднене на урядовому порталі.

Зокрема, Кабмін розпорядився спрямувати кошти, що надходять до Стабфонду від приватизації держмайна, продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, а у разі нестачі коштів - за рахунок надходжень від цільового розміщення державних цінних паперів.

Перелік містить 103 шахти, 2 шахтоуправління, 1 вугільний розріз, а також 1 держпідприємство у складі виробничого об`єднання з видобутку бурого вугілля.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство вугільної промисловості України планує завершити приватизацію інвестиційний привабливих вуглевидобувних підприємств до кінця 2014 року.

Ключовим напрямом реформування галузі може бути лише приватизація економічно ефективних державних вугільних підприємств і ліквідація безперспективних.