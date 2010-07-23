МАЗ підім'яв Ауді і протягнув кілька десятків метрів

22 липня в місті Маріуполі Донецької області в результаті зіткнення вантажного автомобіля МАЗ з автомобілем «Ауді» загинули 29-річні водій і пасажир легкового авто.

Про це УНІАН повідомили в управлінні ДАІ Донецької області.

Згідно з повідомленням, у м. Маріуполі, виїжджаючи з вулиці Тополіна на проспект Карпова, 29-річний водій автомобіля «Ауді-90», за попередньою версією, відволікся від керування і виїхав на зустрічну смугу руху, якою рухався вантажний автомобіль МАЗ.

У результаті зіткнення автомобілів вантажівка «підім`яла» під себе «Ауді» і протягнула кілька десятків метрів.

У результаті ДТП водій і 29-річний пасажир «Ауді» загинули, а ще два пасажири – дві 23-річні дівчини з черепно-мозковими травмами і ударами доставлено до лікарні.

У ДАІ відзначили, що молоді люди на «Ауді» поверталися з відпочинку на Азовському морі.

Всього з початку літа в дорожньо-транспортних пригодах в Донецькій області загинули 64 особи і більш як 900 були травмовані, нагадали правоохоронці.