Попов не віддасть "Київміськбуд" сім'ї Черновецького

Голова правління – президент холдингової компанії “Київміськбуд” Василь МОЖАР не робив ніяких публічних заяв про зміну структури власності компанії.

Про це йдеться в офіційному коментарі компанії, переданому УНІАН.

“Правління АТ ХК “Київміськбуд” здійснює безпосереднє управління діяльністю холдингу й не веде реєстр акціонерів, оскільки ця функція, відповідно до чинного законодавства, покладена на відповідні уповноважені структури (реєстраторів). Отже, враховуючи, що відомості про поточну структуру власності надходять не в режимі реального часу, а з відповідною періодичністю, вони принципово не є й не можуть бути темою коментарів керівництва холдингу”, - сказано в повідомленні компанії.

У компанії назвали не відповідним дійсності повідомлення, поширене низкою ЗМІ, про продаж холдингу зятеві мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Вячеславу СУПРУНЕНКУ.

Як повідомлялося в ЗМІ, за даними поінформованого джерела, на зборах директорів компанії у четвер, 15 липня В.МОЖАР повідомив, що у компанії тепер є новий власник, при цьому, він так і не був представлений керівництву. Як уточнило джерело, це означає, що «Київміськбуд» виведено з комунальної власності. Крім того, за даними джерела, в компанії існує думка, що зараз мажоритарним власником холдингу є Вячеслав СУПРУНЕНКО, зять мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Джерело також повідомило, що збори акціонерів холдингу, які неодноразово переносилися, попередньо призначені на 8 вересня ц.р.

Зі свого боку, перший заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Попов стверджує, що холдингова компанія "Київміськбуд" на сьогодні перебуває в комунальній власності.

"Не було ніяких рухів акцій, всі (80%) знаходяться в комунальній власності", – сказав він.

Попов додав, що дав доручення перевірити поширену в ЗМІ інформацію про виведення акцій з комунальної власності.