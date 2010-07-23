Іспанці готові інвестувати в Крим 8 мільйонів євро

Іспанська компанія Joy Asset Management заявляє про намір інвестувати 8 млн. євро у створення двох курортних комплексів у Криму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради міністрів Криму.

«У нас є кілька інвестиційних груп, готових вкладати гроші у Крим. При отриманні необхідної інформації ми готові інвестувати, починаючи з вересня, 8 мільйонів євро для створення двох курортних комплексів», - сказав генеральний директор компанії Арно СЕНТ-ПОЛ на зустрічі з першим віце-прем`єром автономії Павлом БУРЛАКОВИМ.

А.СЕНТ-ПОЛ назвав однією зі сфер співпраці розвиток інфраструктури, яка дозволить збільшити потік туристів до регіону.

Генеральний директор Joy Asset Management заявив, що для активної співпраці необхідна стратегія розвитку Криму.

«Шлях, яким йдуть інвестори, має бути прозорим. Інвестор має прийти і розпочати працювати: вкладати гроші», - сказав А.СЕНТ-ПОЛ.