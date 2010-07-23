У Вінниці під потяг кинувся бізнесмен
14:50, 23 липня 2010Суспільство
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Від отриманих травм помер на місці
У Вінниці на станції “Вінниця-пасажирська” 56-річний чоловік кинувся під потяг.
Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС України у Вінницькій області.
22 липня о 14.50 чоловік стрибнув під електропотяг. В результаті отриманих травм він помер на місці.
Інформовані джерела повідомляють, що цей чоловік є відомим у Вінниці бізнесменом.
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