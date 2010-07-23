У Вінниці під потяг кинувся бізнесмен

У Вінниці на станції “Вінниця-пасажирська” 56-річний чоловік кинувся під потяг.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС України у Вінницькій області.

22 липня о 14.50 чоловік стрибнув під електропотяг. В результаті отриманих травм він помер на місці.

Інформовані джерела повідомляють, що цей чоловік є відомим у Вінниці бізнесменом.