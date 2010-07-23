Бойко вже придумав, куди підуть гроші від підвищення тарифів на газ

Міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО заявляє, що кошти, одержані від підвищення тарифів на газ, підуть на збільшення видобутку газу в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства палива і енергетики.

«Головна мета оптимізації тарифів – вивести їх на економічно обгрунтований рівень і за рахунок цього одержати додаткові кошти для того, щоб збільшити власний видобуток і не годувати іноземного виробника, а давати можливість заробляти гроші людям в нашій країні», - сказав Ю.БОЙКО.

Він відзначив, що в Україні склалася непроста ситуація, коли вона вимушена купувати більше імпортного газу.

«У нас дійсно склалася складна ситуація, оскільки ми мусимо купувати більше імпортного газу. І це було головною причиною, що МВФ нам дорікав: ви не розвиваєте власний видобуток (газу), виходячи з того, що низька ціна. Я хочу нагадати, що у нас середня ціна реалізації по країні була 580 грн. за тисячу кубів. При цьому росіяни, які видобувають 600 млрд. кубів газу, а не 20, як ми, продавали своєму споживачеві, своєму населенню в Білгородській області поряд з нами, газ по 870», - зазначив Ю.БОЙКО.

Водночас, за його словами, навіть після підвищення тарифів вартість газу для населення в Україні буде нижча, ніж в Європі й у пострадянських країнах.

Міністр також розповів, куди будуть спрямовані кошти, одержані після підвищення тарифів.

«Вони (кошти) підуть на збільшення видобутку газу у власній країні. Приблизно 1 млрд. 200 млн. цього року підуть на освоєння ліцензій, які належать державі – в Азовському і Чорному морях. Це Суботино, Штормове, Одеське, всі родовища, які, на нашу думку, за умови вкладення грошей дадуть додаткову кількість газу і дозволять нам забезпечити нашого споживача своїм газом, а не переплачувати за кордон», - заявив Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕ своїми постановами від 13 липня збільшила з 1 серпня 2010 року на 50% відпускні ціни на природний газ для населення і ціну газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалення і гаряче водопостачання населення.