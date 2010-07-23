ДАІ просить водіїв 4 дні не їздити через центр Києва

Столична ДАІ просить водіїв упродовж чотирьох днів, 25, 26, 27 і 28 липня, коли у Києві з візитом перебуватиме патріарх Московський КИРИЛ, утриматись від поїздок через центр міста.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УДАІ ГУ МВС України в м. Києві, заплановані під час візиту заходи переважно проходитимуть в центральній частині міста, тому, Державтоінспекція і рекомендує водіям по можливості у зазначені дні утриматись від поїздок через центр столиці.

Державтоінспекція радить водіям, як і завжди у такому випадку, бути уважними, неухильно дотримуватися сигналів регулювальників, вимог дорожніх знаків, а також не залишати транспорт з порушенням правил паркування, йдеться у повідомленні.