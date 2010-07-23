У "Главреді" - нове керівництво групи проектів
17:26, 23 липня 2010Суспільство
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Колективу представив Наливайко
Президент холдингу «Главред-медіа» Олег Наливайко представив колективу нове керівництво групи проектів «Главред».
Шеф-редактором проектів групи сайтів «Главред» і журналу «Главред» призначена Діана Дуцик, яка до цього очолювала журнал. Керівником групи сайтів «Главред» призначений Сергій Руденко.
Руденко був головним редактором електронної газети «Сейчас», щоденної газети «24», створив книжковий портал «Буквоїд».
Діана Дуцик і Сергій Руденко спільно створювали інтернет-сайт «ПІК».
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