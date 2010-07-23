Розпочався триденний західноукраїнський мультифестиваль

У Тернополі розпочався триденний західноукраїнський мульти-фестиваль «Позитив».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у громадській організації «Народний Альянс Молоді», яка організовує захід, в рамках фестивалю 38 годин поспіль триватиме Non Stop Dj Parad, на якому виступлять найкращі ді-джеї України, також відбудуться всеукраїнські змагання Night Show Programs, під час яких буде визначено найкращу з представлених шоу-програм.

Крім того, гості фестивалю зможуть стати свідками змагання з автозвуку, в яких візьмуть участь 50 автомобілів, та змагання з автотюнингу.

Також у програмі фестивалю: західноукраїнський чемпіонат зі стрітболу, західноукраїнський чемпіонат з пляжного футболу та пляжного волейболу, на який запрошені професійні судді, західноукраїнський чемпіонат з пейнтболу та західноукраїнський фестиваль з екстріму. На останньому зі своїми трюками виступлять команди ролерів, скейтерів та велосипедистів.

У рамках заходу відбудеться благодійний фестиваль дитячого малюнку, під час якого дітям допомагатимуть малювати професійні художники та дизайнери. Картини будуть продані на аукціоні, виручені кошти перерахують благодійному фонду «Подоляни».

Основні заходи фестивалю відбудуться на території ТРЦ «Подоляни» та поблизу розважального центру. Для гостей фестивалю відведено територію під наметове містечко.