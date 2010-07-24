Якість морської води на Одещини відповідає нормам

Якість морської води на пляжах Одещини відповідає санітарним нормам.

Як повідомили УНІАН сьогодні у прес-службі Одеської обласної санепідемстанції, на всіх морських пляжах Одеси й області, окрім двох, дозволено купання.

«Закриті для купання тільки пляж "Чорноморка", де сталося осідання ґрунту навесні 2010 року, і один з пляжів у Кілійському районі області - через недавній паводок», - ідеться у повідомленні СЕС за результатами лабораторного контролю якості морської води.