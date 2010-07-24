Мінфін оголосив про чотири розміщення ОВДП

Міністерство фінансів України оголосило про чотири розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Як повідомляється на сайті Мінфіну, розміщення ОВДП призначене на 27 липня.

Зокрема, планується провести 127-е дорозміщення 1 тис. короткострокових державних облігацій (термін обігу 189 днів) і 128-е розміщення також 1 тис. облігацій з терміном обігу 364 дні номінальною вартістю 1 тис. грн. Термін погашення облігацій - 2 лютого і 27 липня 2011 р. відповідно.

Також відбудеться 129-е розміщення 1 тис. середньострокових державних облігацій (термін обігу 973 дні) номінальною вартістю 1 тис. грн. Термін погашення облігацій - 27 березня 2013 р.

Крім того, буде проведено 130-е розміщення 1 тис. середньострокових держоблігацій (термін обігу 1134 дні) номінальною вартістю 1 тис. грн. Термін погашення облігацій - 4 вересня 2013 р.

Кошти від 130-го розміщення облігацій будуть спрямовані до Стабілізаційного фонду для фінансування заходів Державної цільової програми з підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.