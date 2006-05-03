Депутат Януковича помер від ножових поранень

Депутат Запорізької міської ради Володимир Разгуляєв, на якого 28 квітня було вчинено замах, помер у лікарні від ран.

Як повідомили УНІАН у компанії «Олександр», виконавчим директором якої він був, «Володимир Разгуляєв помер 2 травня о 20.50 у лікарні, де йому була проведена операція після скоєного на нього замаху».

У компанії «Олександр» також повідомили, що в день нападу В.Разгуляєв, після того, як був поранений, зміг піднятися до оселі, і спілкувався з домашніми, а в перший день перебування в лікарні давав свідчення представникам правоохоронних органів.

Що надалі викликало різке погіршення стану постраждалого і привело до його смерті, поки однозначно не встановлено. Як повідомили в компанії «Олександр», на сьогодні висновку судмедекспертів у них на руках немає.

Як повідомляв УНІАН, увечері 28 квітня в Запоріжжі було вчинено напад на В.Разгуляєва - депутата міської ради від Партії регіонів.

Прес-служба фракції Партії регіонів Запорізької міськради, посилаючись на слова постраждалого, повідомила, що «ввечері після роботи, зайшовши до під`їзду свого будинку, В.Разгуляєв помітив, що зверху сходами спускалися двоє невідомих, один з яких обійшов його ззаду і несподівано завдав удару ножем. Коли постраждалий почав захищатися, йому було завдано ще декілька ударів ножем. У той же вечір В.Разгуляєв був доставлений до Запорізької міської лікарні, де був прооперований».

Активісти Партії регіонів пов`язують напад з політичною діяльністю В.Разгуляєва.

За фактом нападу міліція порушила кримінальну справу за ст. 121 Кримінального кодексу України (нанесення тяжких тілесних ушкоджень).