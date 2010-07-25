Два кораблі Балтфлоту перебазують на Чорне море

Два бойові кораблі Балтійського флоту "Безстрашний" і "Ярослав Мудрий" будуть перебазовані в 2011 році на Чорноморський флот після узгодження цього питання з Україною, повідомив в неділю РІА "Новости" високопоставлений представник головного штабу ВМФ РФ.

"Питання про перебазування двох кораблів Балтфлоту розглянуте командуванням ВМФ РФ. Після узгодження з Україною ці два кораблі будуть перебазовано до Севастополя", - сказав адмірал.

За його словами, два нові бойові кораблі будуть зорієнтовані командуванням ЧФ на підтримку оперативного режиму в зоні відповідальності флоту - Чорному і Середземному морях.