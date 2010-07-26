Депутат Бондаренко народила хлопчика

Народний депутат від Партії Регіонів Олена Бондаренко в неділю народила хлопчика.

Вона розповіла «Сегодня», що немовля назвали Михайлом, він важить 3 кг, а його зріст - 50 см. «Ще у п`ятницю я була на роботі в Києві і почувалася добре. До цього відпочивала в «Ореанді» разом з батьками і старшою донькою Поліною», - сказала Олена. Цікава деталь: і сама Олена, і її чоловік, заступник головы МНС Андрій Бондаренко, донька, а тепер і син - всі народилися в неділю.

Поповнення чекають ще двоє народних обранців. Ірина Горіна розповіла, що народить орієнтовно в середині серпня. «Судячи з результатів УЗД, буде хлопчик. Ім`я я поки говорити не хочу. Де народжуватиму, ще не вирішила, є два варіанти: або в Києві, або за кордоном. Дуже багато людей хочуть бути поряд, тому, швидше за все, виберу Київ», - розповіла нардеп.

Також у серпні підходить термін пологів і у нардепа Лесі Оробець. У Лесі вже є дочка Софія, яка з`явилася на світ в 2008 році в елітній клініці «Ісіда».Там же вона збирається народити і другого малюка.