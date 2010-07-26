Двое службовців сільради підробили документи на 4 га землі

На Житомирщині прокуратура порушила кримінальні справи проти двох службовців сільради, які підробили документи для незаконного відчуження майже 4 га земель комунальної власності.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив слідчий Житомирської міжрайонної природоохоронної прокуратури Роман МЕНЗАК.

За його словами, встановлено, що двоє службовців Ставищенської сільради Брусилівського району Житомирщини впродовж 2007-2008 років “складали рішення, які на сесіях сільради не приймалися".

Р.МЕНЗАК уточнив, що ці факти прокуратура виявила при перевірці дотримання вимог земельного законодавства при передачі у власність громадян земельних ділянок у Брусилівському районі.

Наразі за цими фактами порушено дві кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.1. ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Розслідування триває.