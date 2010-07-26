У Москві знову з'явився сморід горілих торфяників

На півдні Москви з`явився сильний запах, що виник в результаті тління торф`яників. Вранці 26 липня видимість тут знизилася через поволоку, яка висіла в повітрі. Інформації про запах згарища в інших регіонах Москви наразі немає, повідомляє Лента.ру.

Сильний запах пожежі з`явився в Південному, Південно-східному і Східному адміністративних округах росіийської столиці тиждень тому. Також повідомлялося, що дим чути на деяких вулицях в центрі міста. Протягом кількох днів запах зник, проте вранці у суботу, 24 липня, знову з`явилися повідомлення про виникнення поволоки на південному сході Москви.

В неділю, 25 липня, представник прес-служби підмосковного МНС розповів РІА "Новости", що за минулу добу в Московській області було зафіксовано 38 торф`яних і 25 лісових пожеж загальною площею 71 гектар. Вони були викликані аномально спекотною погодою, що встановилась в європейській частині Росії.