Вашингтон: ураган залишив тисячі людей без електрики

Десятки тисяч людей залишилися без світла і без кондиціонерів в спеку після урагану, що обрушився на столицю США, повідомляє Бі-Бі-Сі.

У штаті Меріленд дерево впало на автомобіль, в якому були дві жінки. Одна з них загинула, друга дістала поранення.

Дорожня поліція Вашингтона звернулася до автомобілістів з проханням не виїжджати без крайньої необхідності в місто через небезпеку, яку становлять повалені дерева та обірвані лінії електропередач.