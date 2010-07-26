Вашингтон: ураган залишив тисячі людей без електрики
07:39, 26 липня 2010Суспільство
1612 0
Поліція звертається до водіїв
Десятки тисяч людей залишилися без світла і без кондиціонерів в спеку після урагану, що обрушився на столицю США, повідомляє Бі-Бі-Сі.
У штаті Меріленд дерево впало на автомобіль, в якому були дві жінки. Одна з них загинула, друга дістала поранення.
Дорожня поліція Вашингтона звернулася до автомобілістів з проханням не виїжджати без крайньої необхідності в місто через небезпеку, яку становлять повалені дерева та обірвані лінії електропередач.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter