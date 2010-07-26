У ДТП на Київщині постраждали 11 осіб

09:08, 26 липня 2010
Суспільство
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Мікроавтобус зіткнувся із вантажівкою

У дорожньо-транспортній пригоді в Київській області постраждали 11 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, аварія сталася сьогодні о 04.25 поблизу села Калинівка Макарівського району на 49 км автодороги Київ-Чоп.

Водій мікроавтобусу „Mercedes Sprinter”, який перевозив громадян Республіки Молдова, допустив зіткнення з вантажним автомобілем „Scania”.

Постраждалих з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до Макарівської центральної районної лікарні.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Київській області.

 

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