У ДТП на Київщині постраждали 11 осіб

Мікроавтобус зіткнувся із вантажівкою

У дорожньо-транспортній пригоді в Київській області постраждали 11 осіб. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, аварія сталася сьогодні о 04.25 поблизу села Калинівка Макарівського району на 49 км автодороги Київ-Чоп. Водій мікроавтобусу „Mercedes Sprinter”, який перевозив громадян Республіки Молдова, допустив зіткнення з вантажним автомобілем „Scania”. Постраждалих з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до Макарівської центральної районної лікарні. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Київській області.

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