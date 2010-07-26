Міністр розповів, коли піднімуть тарифи на ЖКП

Тарифи на житлово-комунальні тарифи по всій Україні будуть підняті з 15 жовтня.

Про це в інтерв`ю "Сегодня" заявив міністр ЖКГ Юрій Хіврич.

На питання, коли будуть підняті тарифи, він відповів: "З 15 жовтня, коли розпочнеться новий опалювальний сезон. У нас немає іншого виходу".

"Зміна цін на тепло і гарячу воду - це регуляторний акт, який повинен пройти обговорення протягом двох місяців, починаючи з 1 серпня, коли НКРЕ довела ціни до (рівня) витрат", - додав Хіврич.

За його словами, підвищення вартості тепла і гарячої води буде становити від 20 до 30% залежно від регіону, "ці цифри ще розраховують фахівці".

Хіврич також зазначив, що тарифи будуть різні в різних містах.

"Зробити єдині тарифи для всієї країни складно, в кожному місті різна структура витрат", - сказав він.

На питання, якими будуть тарифи в Києві, міністр відповів:

"Якщо по Україні вони складають 80-85% від собівартості, то в Києві - 60%. Тепер скрізь виставлять рахунок на 100% собівартості, але невідомо, як зміниться ціна в Києві - можливо, знову будуть частково дотувати з міськбюджету".

Українська правда