В Азарова планують до 2015 року закрити всі ЖЕКи

Уряд планує до 2015 року відмовитися від державних житлово-експлуатаційних контор.

Про це повідомив міністр з питань житлово-комунального господарства України Юрій ХІВРИЧ в інтерв`ю, опублікованому сьогодні в газеті "Сегодня" (№ 161 від 26 липня 2010 року).

"Ми приймемо закон, щоб з 2015 року були тільки ОВББ (об`єднання власників багатоквартирних будинків - УНІАН), а державні ЖЕКи було відмінено. З 2011 по 2014 рік проводитиметься роз`яснювальна робота. У тому числі і пряником. Так, на ОВББ у бюджеті МінЖКГ на цей рік закладено 100 тис. грн., щоб люди відремонтували покрівлю, стояки, підвали, 45 млн. ми виділили на ремонт ліфтів саме в ОВББ. Наступного року на дотації ОВББ закладено 1,5 млрд. грн. Держава заохочуватиме тих, хто узяв на себе цю ношу", - повідомив Ю.ХІВРИЧ.

Міністр нагадав, що в 1996 році держава передала все житло місцевому самоврядуванню, а у 1999 році було скасовано дотації на капітальний ремонт з держбюджету. "Сьогодні 85-90% квартир приватні. Зараз прийнято у першому читанні законопроект про зміни до закону про ОВББ, який закріплює за мешканцями частину під`їзду, підвалу, покрівлі. Коли його приймуть у цілому і він набуде чинності, зникне ситуація, коли у квартирі "ваше", а в під`їзді "наше" - комунальників. Держава не може сьогодні утримувати і ремонтувати будинки. Ми створимо умови, щоб була можливість у мешканців самим їх утримувати", - підкреслив він.