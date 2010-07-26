Нацбанк буде зміцнювати гривню?

Національний банк України продовжить поступово знижувати офіційний курс долара, викупляючи при цьому залишки валюти у комерційних банків.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН директор департаменту казначейських операцій «Брокбізнесбанку» Ігор ДАВИДЕНКО.

На його думку, «найближчими тижнями, імовірно, літній спокій не буде порушено».

І.ДАВИДЕНКО відзначив, що у період з 19 по 23 липня 2010 року пропозиція доларів США продовжувала перевищувати попит. Ринок коливався протягом минулого тижня на рівні встановлених Нацбанком офіційних курсів і становив близько 7,9000 у понеділок і 7,8970 у п`ятницю. НБУ, за традицією, щодня викупав надлишки валюти за офіційним курсом.

«Таким чином, минулого тижня валютний ринок України був спокійний і передбачуваний», - вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН, у п`ятницю, 23 липня, на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8920/7,8990 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,8945/7,8975 грн./дол. На час закриття торгів ціни встановилися на рівні 7,8940/7,8980 грн./дол.

О 14:00 Національний банк України вийшов на ринок з купівлею доларів США за курсом 7,8970 грн./дол.