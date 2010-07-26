Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 7,88 грн./дол., продають – по 7,90 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 25 липня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,87-7,89 грн./дол., з продажу – в межах 7,90-7,91 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках підвищився на 0,6% відучора і сьогодні становить 10,09/10,24 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,97-10,17 грн./євро, з продажу – в межах 10,20-10,30 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 25 липня знизився на 0,5% і сьогодні становить 0,2517 грн./рубль, продажу – підвищився на 1,4% - до 0,2605 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2480-0,2570 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2579-0,2640 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,88 грн./дол., курс продажу – 7,90 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,89 грн./дол., з продажу – в межах 7,90-7,91 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва відучора підвищився на 0,9% і сьогодні становить 10,12 грн./євро, продажу – на 0,6% - до 10,24 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,97-10,17 грн./євро, з продажу – в межах 10,20-10,30 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля у комбанках столиці знизився на 0,4% порівняно з 25 липня і сьогодні становить 0,2519 грн./рубль, продажу – підвищився на 1,4% - до 0,2605 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2560 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2579-0,2640 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,85/7,91 грн., євро – 9,95/10,28 грн., рубль – 0,2250/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,86/7,90 грн., євро – 9,90/10,40 грн., рубль – 0,2510/0,2650 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,86/7,903 грн., євро – 10,00/10,30 грн., рубль – 0,2540/0,2620 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 26 липня, складає: гривні до долара США – 7,896, до євро – 10,183471, до російського рубля – 0,25987.