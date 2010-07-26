На Хмельниччині святковий салют убив трирічну дитину

У Віньковецькому районі на Хмельниччині під час родинного свята загинула трирічна дитина.

Як повідомила кореспонденту УНІАН співробітник Відділу зв’язків з громадськістю УМВС у Хмельницькій області Юлія ГРИНЬ, після святкування було влаштовано салют. Проте ракетниця змінила траєкторію та полетіла у бік дівчини.

«В результаті ракета потрапила прямо в обличчя трирічної дівчинки, яка стояла за спинами дорослих. З опіками дитину госпіталізували в Хмельницьку обласну лікарню, але отримані травми виявились не сумісні з життям», - зазначила Ю.ГРИНЬ.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ст. 119 Кримінального кодексу «Вбивство через необережність». Наразі працівники міліції перевіряють походження ракетниць, з яких були зроблені постріли.