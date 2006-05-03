Єхануров розписався за ”Газпром”

Прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ запевняє, що з другого півріччя Росія не підвищить ціну на природний газ для України. Про це прем’єр заявив в інтерв`ю тижневику "Ділова столиця" (№18-19).

"Ніякого підвищення (цін на газ – УНІАН) не буде", – сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

За його словами, "це вже не перша інформаційна атака. Я не реагую на подібні випади… Всі ці питання підіймаються спеціально, саме перед формуванням парламентської коаліції".

Довідка УНІАН. 4 січня 2006 року НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» досягли домовленості про поставки російського газу в Україну. Україна купуватиме російський газ за ціною 95 дол. за тисячу кубометрів у компанії «РосУкрЕнерго», яка, у свою чергу, купуватиме російський газ у «Газпрому» за ціною 230 дол. за тисячу кубометрів. Висока ціна російського газу для «РосУкрЕнерго» компенсуватиметься нижчою вартістю газу з Середньої Азії. При цьому транзитна ставка за транзит російського газу до Європи збільшується з 1,09, як це було раніше, до 1,6 долара.

Згідно з підписаною 4 січня в Москві угодою, 2 лютого НАК «Нафтогаз України» і «РосУкрЕнерго» створили спільне підприємство ЗАТ «УкрГаз-Енерго» для поставок газу в Україну.

ЗАТ «УкрГаз-Енерго» і компанія «РосУкрЕнерго» підписали 5-річний контракт про поставки середньоазіатського і російського природного газу в Україну за ціною 95 дол. за тисячу кубометрів.

Водночас, заступник голои правління "Газпрому" Олександр МЕДВЕДЄВ наприкінці квітня заявив, що ВАТ "Газпром", яке володіє 50% акцій ексклюзивного постачальника газу до України компанії "РосУкрЕнерго", має намір з 1 липня 2006 року підвищити ціну на газ для України до 230 дол. за тисячу кубометрів.

"1 липня 2006 року буде підняте питання про перегляд ціни… що стосується ринкової ціни, то ми її давно озвучили – 230 дол. за тисячу кубометрів газу", – сказав О.МЕДВЕДЄВ. Разом із тим, О.МЕДВЕДЄВ вважає неможливим перегляд Україною ставки транзиту на російський газ, що постачається через українську територію до Європи. "Ціна транзиту зафіксована на п`ятирічний термін і не може бути змінена", – заявив він. За словами О.МЕДВЕДЄВА, "Газпром" як і раніше зацікавлений в українській газотранспортній системі й зазначив, що в цьому випадку Київ може отримати можливість купувати газ за пільговою ціною.