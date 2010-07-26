Люди гинуть катастрофічно через стан водних об'єктів

Керівництво Вінницької обласної державної адміністрації зобов’язало орендарів ставків облаштувати місця для купання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні під час наради керівництва ОДА з керівниками районів.

Зокрема, заступник голови Вінницької ОДА Роман АКСЕЛЬРОД, говорячи про ситуацію на водних об’єктах області, повідомив, що з початку року в регіоні потонула 81 людина, з них 10 - діти, а з початку купального сезону загинули 72 людини, з них 9 - діти. «Ситуація по області катастрофічна», - сказав Р.АКСЕЛЬРОД.

Він також зазначив, на деяких ставках людей не пускають купатись, і люди починають шукати собі місця для купання. «Тому я закликаю голів райдержадміністрацій зібрати всіх власників ставків та зобов’язати їх визначити місця для купання», - сказав Р.АКСЕЛЬРОД.

У зв’язку з цим перший заступник голови Вінницької облдержадміністрації Іван МОВЧАН доручив головам районних державних адміністрації впродовж найближчих днів зустрітись з усіма без винятку орендарями ставків та довести їм позицію влади.

«Ми маємо зобов’язати їх визначити на ставках місця, поставити там знаки «Місце для купання». Все, що стосується інструкцій, - звернутись до МНС, начальнику МНС у Вінницькій області також сьогодні дано відповідне доручення», - сказав І.МОВЧАН.

Перший заступник голови Вінницької ОДА також вимагає, щоб найближчими днями доручення було виконано і реєстр всіх ставків з фотографіями облаштованих для купання місць було пред’явлено йому особисто.