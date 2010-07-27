Дим від торф'яних пожеж буде в Москві ще кілька днів

Дим від підмосковних торф`яних пожеж відчуватимуться в російській столиці ще кілька днів – "мінімум до середини 29 липня", повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на "Мосекомоніторинг".

За словами його керівника, "через дим кількість забруднюючих речовин в 10 разів перевищує значення, які були б зараз, якби не було торф`яних пожеж". Як зазначила еколог, димова заволока йде на Москву зі сходу області, і найближчої доби несприятлива екологічна обстановка збережеться.

Станції контролю забруднень повітря в Підмосков`ї, розташовані за 50 км від міста, показують дворазове перевищення показників порівняно із звичайними параметрами, уточнила вона.